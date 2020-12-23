«Репортер»: новые санкции США могут привести к прекращению производства российских «Суперджетов»

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23 декабря 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Самолет «Суперджет», Leonid Faerberg / globallookpress.com

Новые рестриктивные меры, принятые властями Соединенных Штатов, могут привести к прекращению производства российских самолетов «Суперджет». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Репортер», с сегодняшнего дня начинают действие новые санкции Вашингтона в отношении авиации РФ. В настоящий момент американские предприятия поставляют для «Суперджетов» шасси, системы гидравлики и электроснабжения, оборудование для обеспечения кислородом. Со вступлением в силу ограничительных мер данное сотрудничество, скорее всего, прекратится.

Ранее в среду сообщалось, что Том Купер, эксперт из США, назвал «шоу-проектом» российские ракеты «Кинжал».