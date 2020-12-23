«Репортер»: новые санкции США могут привести к прекращению производства российских «Суперджетов»
23 декабря 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Новые рестриктивные меры, принятые властями Соединенных Штатов, могут привести к прекращению производства российских самолетов «Суперджет». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет издание «Репортер», с сегодняшнего дня начинают действие новые санкции Вашингтона в отношении авиации РФ. В настоящий момент американские предприятия поставляют для «Суперджетов» шасси, системы гидравлики и электроснабжения, оборудование для обеспечения кислородом. Со вступлением в силу ограничительных мер данное сотрудничество, скорее всего, прекратится.
Ранее в среду сообщалось, что Том Купер, эксперт из США, назвал «шоу-проектом» российские ракеты «Кинжал».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.