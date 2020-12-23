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Американский аналитик Том Купер назвал «шоу-проектом» российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Американский аналитик Том Купер назвал «шоу-проектом» российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» представляют собой «шоу-проект». Соответствующую точку зрения озвучил американский аналитик Том Купер, пишут СМИ.

Журнал Forbes подготовил материал, в котором говорится, что в программе гиперзвукового перевооружения ВКС РФ, вероятно, «больше вспышек, чем содержания». Издание процитировало эксперта Тома Купера, который полагает, что имеющиеся данные о «Кинжалах» «не являются информацией». Согласно утверждению специалиста, ему приходилось слышать «жалобы от российских источников», близких к разработке ракет. Купер назвал «Кинжалы» «шоу-проектом», призванным показать, что Москва располагает передовым оружием.

Ранее сегодня сообщалось, что сайт The Strategic Culture раскрыл преимущество России перед американцами в предполагаемом четвертом глобальном конфликте.

ДЦ

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