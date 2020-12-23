Трамп помиловал убийц из Blackwater

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23 декабря 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

«Хромая утка» Белого дома разделывается с остатками дел. Дональд Трамп уже провел серию казней. Теперь он помиловал сотрудников частной военной компании Blackwater. Они были осуждены за убийства полутора десятков гражданских лиц. Приговором стало тюремное заключение на три десятка лет. Но уходящий президент Соединенных Штатов помиловал убийц.

Трамп помиловал четырех бывших сотрудников скандальной американской частной военной компании Blackwater. Некогда суд приговорил их тюремному заключению. Один получил пожизненный срок. Остальные — к 30 годам лишения свободы.

Боевики американской ЧВК получили приговор за убийство гражданских лиц. Преступление было совершено в 2007 году в Багдаде. «Частники» открыли стрельбу по людям, которые находились на площади. Тогда погибли 14 мирных жителей. Среди них было два ребенка.

Это преступление всколыхнуло весь мир. Белый дом тогда был вынужден оправдываться. Уже после вынесения приговора правительство Соединенных Штатов выступило с заявлением.

«Никто из жертв не был повстанцем и не представлял никакой угрозы для конвоя Raven 23». — говорилось в меморандуме Белого дома.

Документ цитировал родственников погибших. Среди них был Мохаммед Кинани. Он отец девятилетнего Али, ставшего жертвой бойни.

«Тот день навсегда изменил мою жизнь», — признался отец убитого мальчика: «Тот день полностью уничтожил меня».

Именно после того преступление Blackwater стало нарицательным именем во всем мире. Эта частная военная компания ранее попадала в скандалы. Боевики Blackwater обвинялись в издевательствах над заключенными, в прочих военных преступлениях. После «багдадской бойни» Blackwater прочно ассоциировался с чудовищными убийствами и бойнями. Американским военным частникам даже пришлось сменить название на Academi.

Этот приговор оказался уловкой. Белый дом как будто выдержал паузу. Поначалу убийц и вовсе отказывались судить. Первоначальное обвинение было отвергнуто федеральным судьей. Это вызвало возмущение в Ираке. Тогда вмешался Джо Байден. Это сейчас он избранный президент Соединенных Штатов, а тогда был вице-президентом. Байден пообещал справедливый суд. И тот окончился приговором.

Теперь в этот приговор вмешался Трамп. Он помиловал всех четырех убийц Blackwater. Судя по всему, это было сделано в спешке. Пока непонятно, какую цель преследовал уходящий американский лидер. Трамп проиграл выборы и теперь ему нужно будет сосредоточиться на бизнесе. У осужденных боевиков американской ЧВК были лоббисты. Возможно, они что-то пообещали Трампу.

Дональд Трамп, как будто, разделывается с остатками дел. После серии федеральных казней его уже признали самым кровожадным президентом США. После скандального помилования "хромая утка" только усилила послевкусие своего нового титула.