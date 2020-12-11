При Трампе повторили казнь, которой не было 130 лет

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11 декабря 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Власти США осуществили федеральную казнь. Это крайне редкое событие. А при Трампе получилось так, что последний раз подобное происходило 130 лет назад.

В штате Техас казнен Брэндон Бернард. Наказание относилось к категории федеральных, и уже стало поводом для скандала, связанного с именем Трампа.

Во-первых, подобного не происходило без двадцати лет полтора века. Федеральные казни и в целом в Соединенных Штатах практикуются не так часто. Но чтобы казнили в период передачи власти от уходящего президента избранному. А тем более, когда власть переходит от сторонника казни (коим является Трамп) к противнику подобных наказаний (Байден). Последний раз подобное происходило 130 лет назад, во времена президентства Гровера Кливленда, в 1890 годах.

Во-вторых, на закате своего президентства Дональд Трамп, фактически, разморозил федеральные казни. Даже без учета того, что оно проводилось на этапе хромой утки, когда власть передается другому человеку, федеральные казни в США крайне редки. До Трампа они применялись 17 лет назад.

В-третьих, «разморозил» казни Трамп еще в июле. И она стала девятой по счету в момент прощания нынешней «хромой утки» на посту президента США. Это была целая серия федеральных казней.

Брэндона Бернарда казнили за убийство, совершенное в 1999 году. Жертвами стала религиозная пара из Айовы. И Бернарда признали виновным в том, что он сначала застрелил, а потом сжег свои жертвы.