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Трампа признали кровожадным президентом

, 18:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Трампа признали кровожадным президентом
фото globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Администрация уходящего президента казнила больше американцев, чем все штаты вместе взятые. Это утверждается в докладе правозащитников.

Трамп в буквальном смысле убивает людей. Такое мнение высказывают правозащитники, которые познакомились с докладом информационного центра по смертной казни DPIC. Это некоммерческая организация.

«Политика администрации Трампа была не только не в ногу с исторической практикой предыдущих президентов, но и полностью не в ногу с сегодняшней государственной практикой», — говорит исполнительный директор DPIC Роберт Данэм.

Нынешний год для Соединенных Штатов прошел не только под знаком пандемии. Правозащитники называют его беспрецедентным по казням. Администрация Трампа за один год казнила 10 приговоренных к казни. Уходящего президента США теперь называют кровожадным.

«Штаты осуществили семь казней», — говорится в докладе DPIC: «В то же время было осуществлено 10 федеральных правительственных казней».

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