Генерал Липовой: Россия за «две минуты» принудит Украину к миру в случае военного нападения Киева

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23 декабря 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российской Федерации хватит «двух минут», чтобы принудить Украину к миру в случае военной атаки с ее стороны. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями интернет-прессы выступил Сергей Липовой, генерал-майор РФ.

Липовой прокомментировал для издания ФАН высказывание украинского полковника Олега Жданова, отметившего, что у его страны меньше, чем у Европы, шансов подвергнуться ядерному нападению Москвы, так как «мы граничим с РФ». Генерал констатировал, что Россия в теории способна применить оружие массового поражения против Украины, при этом оставив в безопасности свои государственные рубежи и расположенные рядом с ними земли.

Собеседник добавил, что в случае военной агрессии Киева Москва принудит его к миру за «две минуты». Ядерное оружие для данной операции не понадобится, заверил Сергей Липовой.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Haber7 спрогнозировал, что «российские “Панцири” в Донбассе» могут стать следующей целью турецких ударных беспилотников.