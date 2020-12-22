Сайт Haber7: «российские «Панцири» в Донбассе» могут стать следующей целью турецких ударных дронов

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22 декабря 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российские системы ПВО «Панцирь», которые якобы присутствуют в Донбассе, могут стать следующей целью турецких ударных беспилотников. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Турецкий портал Haber7 пишет, что изготовляемые в стране дроны превратились в «кошмар» для «Панцирей» в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Предсказывается, что следующим районом, где беспилотники будут применены против комплексов, может стать восток Украины.

Автор процитированной публикации полагает, что Киев способен пойти на силовое решение проблемы Донбасса. Согласно утверждению журналиста, Украина закупила у Анкары дроны, чтобы охотиться на «Панцири», которые якобы имеются на вооружении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest написало, что российские системы С-500 могут стать «убийцами» американских гиперзвуковых ракет.