Франция приоткрывает границу с Великобританией

22 декабря 2020, 17:11[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Официальный Париж решил смягчить запрет на въезд с территории Великобритании. Границу приоткроют для грузовиков и французов. Но не для всех.
Правительство Франции намерено вновь открыть границу с Великобританией. Это не полное открытие границ. Официальный Париж будет пускать в страну собственных граждан, резидентов, а также водителей грузовиков. Все они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.
«Французские граждане, а также британцы, имеющие постоянное место жительства во Франции, смогут вернуться», — сообщают France info: «Для всех остальных категорий граждан граница будут закрыта».
Это заявление было сделано после рекомендации Европейской комиссии. Власти Евросоюза выступили с советом всех 27 государствам-членам ЕС закрыть границу с Великобританией. Там был найден новый штамм коронавируса. Он уже начал расползаться по другим странам.
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