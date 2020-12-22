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Франция приоткрывает границу с Великобританией

, 17:11 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Франция приоткрывает границу с Великобританией
фото: pixabay.com

Официальный Париж решил смягчить запрет на въезд с территории Великобритании. Границу приоткроют для грузовиков и французов. Но не для всех.

Правительство Франции намерено вновь открыть границу с Великобританией. Это не полное открытие границ. Официальный Париж будет пускать в страну собственных граждан, резидентов, а также водителей грузовиков. Все они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

«Французские граждане, а также британцы, имеющие постоянное место жительства во Франции, смогут вернуться», — сообщают France info: «Для всех остальных категорий граждан граница будут закрыта».

Это заявление было сделано после рекомендации Европейской комиссии. Власти Евросоюза выступили с советом всех 27 государствам-членам ЕС закрыть границу с Великобританией. Там был найден новый штамм коронавируса. Он уже начал расползаться по другим странам.

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