Помпео обвинил Россию в хакерской атаке

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20 декабря 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Майк Помпео на фото globallookpress.com/ Richard Graulich

Глава Госдепа выставил Трампа идиотом. Майк Помпео заявил, что Россия виновна в хакерских атаках на американские министерства. До сих пор с этими обвинениями выступали только американские журналисты, они ссылались на слова инсайдеров. Президент США назвал эти заявления фейком. Вот, и получается, Помпео выставил Трампа идиотом. Но похоже выставился сам.

Это первое почти официальное обвинение в адрес России в хакерской атаке. Майк Помпео заявил, что российские хакеры взломали серверы нескольких министерств и получили доступ к внутренним информационным ресурсам.

«Это было очень значительное усилие», — охарактеризовал действия хакеров Майк Помпео: «Я думаю, это тот случай, когда теперь мы можем довольно ясно сказать, что именно русские занимались этой деятельностью».

Накануне Дональд Трамп сам высказывался по поводу этого взлома. Он возмутился обвинениям в адрес России. Историю о тем, что правительственные серверы взломали именно русские хакеры, президент США назвал фейком.

«Меня полностью проинструктировали, все под контролем», — заявил американский лидер: «Россия, Россия, Россия — это приоритетное пение, когда что-то происходит. На самом деле, эта тема поднимается по финансовым вопросам. И те, кто раздувает скандал молчат, как рыбы, во время обсуждения возможности того, что это может быть Китай (это может быть)».

В реальности, опытные хакеры умеют скрывать следы и удалять намеки на свое присутствие в информационной системе. Определить их местонахождение практически невозможно. Иначе спецслужбы уже давно бы их переловили.

Если киберпреступникам удалось взломать информационные системы американских ведомств, это очень опытные хакеры. Скорее всего, в реальности ни Помпео, ни Трамп, ни американские спецслужбы понятия не имеют, кто их взломал.

Похоже Помпео проговорился. Судя по всему, именно с ним Дональд Трамп и спорил в кулуарах Вашингтона. А когда президент США напоминает, что хакеры могли быть кем угодно, в том числе и китайскими, глава Госдепа может быть тем, кто «молчит, как рыба» во время споров на американском совбезе.

Если это предположение верно, что за обвинениями Помпео могут стоять те самые «финансовые интересы», на которые намекал Дональд Трамп.