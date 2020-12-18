В США разгорается новый хакерский скандал

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18 декабря 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Запад обвиняет Россию в масштабной кибератаке. Вашингтон говорит, под угрозой оказался целый ряд министерств и ведомств. Среди них ответственное за ядерный арсенал. Угроза, как давно забытое старое. Никаких доказательств, но обвинения сыплются в адрес Москвы.

Министерство финансов США было лишь один из федеральных ведомств, которые подверглись кибератаке. Помимо него хакеры покушались также на министерство энергетики, минторг, казначейство, департаменты обороны, государственного управления, министерство внутренней безопасности. Говорят, под угрозой находилось еще и агентсво, ответственное за запасы ядерного оружия.

О масштабах взлома заявило агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. Представители этого ведомства рассказали, что хакерам удалось проникнуть в систему безопасности ведомств через сетевое программное обеспечение. Взломщики внедрили вредоносное программное обеспечение и теперь от него трудно избавиться.

«Удаление этого субъекта угрозы из скомпрометированной среды будет очень сложным, и сложным для организаций», — говорится в сообщении американского агентства по кибербезопасности.

Взлом произошел в марте. Вредоносная программа предоставила хакерам удаленный доступ к внутренним ресурсам ведомств. Взломщики сумели получить доступ к электронной почте. Американские спецслужбы еще не выясняют удалось ли им похитить какую-либо переписку. Пока им удалось узнать, что хакеры контролировали электронные почтовые ресурсы.

Избранный президент США Джо Байден уже выразил озабоченность в связи со взломом. Он заявил, что сделает кибербезопасность главным приоритетом своей администрации.

Американская контрразведка уже издала ччрезвычайную директиву. Она предписывает всем федеральным ведомствам пересмотреть свои системы безопасности.

Доказательств никаких нет. Но Вашингтон уже обвинил в кибератаке Россию. На самом деле, американские эксперты по кибербезопасности даже не выяснили, были ли похищены какие-то электронные письма из ведомств. Но уже точно «знают», что атаку осуществили российские кибервзломщики.

Это очень похоже на традиционную внешнюю политику демократов. Джо Байден работал в команде Барака Обамы. И похоже он решил стать ярым последователем его подхода во внешних отношениях.