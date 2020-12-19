Трамп назвал фейком новую историю про российских хакеров

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19 декабря 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Российский след в кибератаке на американские министерства является вымыслом. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп намекнул, что в курсе, кто за всем этим стоит.

Российские хакеры навели шухеру больше в фейковых новостях. В реальности их нет. Это начало заявление Дональда Трампа. Президента Соединенных Штатов возмутила шумиха, которая разгорелась на этой неделе.

Западные СМИ рассказали о масштабной кибератаке. Хакеры сумели проникнуть в самые недра целого ряда американских министерств, среди них называли минфин, минторг, минэнерго, казначейство, департаменты обороны, государственного управления, министерство внутренней безопасности. Под угрозу попало агентство, занимающееся ядерным оружием.

Никто не знает, кто стоит за этой атакой. Но журналисты уже заявили, что хакеры были русскими, и что атака стала поводом для экстренного заседания американского Совбеза. На нем Трампа обо всем проинструктировали.

«Меня полностью проинструктировали, все под контролем», — подтвердил Трамп предположения американских журналистов. И уже как знающий человек сказал что никакого русского следа в этой истории нет: «Россия, Россия, Россия — это приоритетное пение, когда что-то происходит. На самом деле, эта тема поднимается по финансовым вопросов. И те, кто раздувает скандал молчат, как рыбы, во время обсуждения возможности того, что это может быть Китай (это может быть)».

В этом скандале угадывается намек на будущую политику отношений с Россией, которую будет выстраивать Джо Байден. Кибератаку, если она была, мог совершить кто угодно. Хакерами могли быть американские сторонники демократа. А то и вовсе американские спецслужбы. Такого широко доступа к правительственным серверам, как у спецслужб США, нет ни у кого.

А пока в самом скандале получается масса нестыковок. Киберспециалисты не могут даже выяснить какой ущерб от этой «кибератаки» был нанесен Вашингтону. Они даже не знают, были ли сворованы электронные письма, хотя утверждается, что доступ к почтовым ящикам у хакеров был. Они не знают ничего. Но западные журналисты уже настаивают на российском следе.