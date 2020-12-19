Швейцария одобрила вакцину ЕС

19 декабря 2020, 17:09[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти Швейцарии разрешили использовать вакцину Pfizer/BioNTech. Препарат называют вакциной ЕС. Его уже критиковали в Великобритании и в Германии. Но Швейцария решила рискнуть.
Вакцина Pfizer/BioNTech теперь разрешена в Швейцарии. Препарат изучали два месяца. Пока признали отчасти рискованным. Но накануне в стране были усилены антикоронавирусные меры. И Swissmedic, а это регулирующий орган, утвердил препарат. Хотя это было сделано с оговорками.
«После тщательного анализа имеющейся информации Swissmedic пришла к выводу, что вакцина Covid-19 от Pfizer/BioNTech безопасна и что ее польза перевешивает риски», — говорится в заявлении регулятора.
Утвержденный швейцарцами препарат называют вакциной ЕС. Его уже начали использовать в США, Саудовской Аравии и Великобритании. Это средство уже подвергалось критики в Великобритании и Германии.
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