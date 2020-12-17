Меркель напомнили, что вакцина ЕС генномодифицированна

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17 декабря 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Канцлер Германии столкнулась с критикой в станах немецкого парламента. Представитель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Уве Витт напомнил немецкому лидеру о том, что вакцина ЕС является генетически модифицированной. Именно этот препарат лоббирует официальный Берлин.



Критика прозвучала во время дебатов. Ангела Меркель выступала в парламенте. Когда наступило время вопросов депутатов, Уве Витт взял слово.

«Было ли намерение вакцинировать всех жителей отечества, чтобы достичь стадного иммунитета?» — спросил депутат партии «Альтернатива для Германии», а потом добавил: «Будет ли позволено людям сделать собственный выбор относительно того, какую вакцину они получат. Особенно это касается того препарата, который генетически модифицирован».

Под генетически модифицированной Уве Витт подразумевал вакцину ЕС. Ее лоббирует официальный Берлин. Немецким властям даже пришлось надавить на Брюссель, чтобы ускорить одобрение препарата Pfizer/ BioNTech, который и называют «вакциной ЕС».

«Я бы настоятельно рекомендовала придерживаться фактов», — не понравился вопрос депутата Ангеле Меркель, поэтому она парировала: «Вместо того, чтобы говорить о каких-то генетически модифицированных веществах, мы говорим о вакцине, которая содержит генетические компоненты, что позволяет препарату быть очень эффективным по результатам третьей фазы клинического исследования».

Канцлер Германии затруднилась сказать какая вакцина лучше.

«При получении достаточной дозы вакцины, наверняка, появится возможность сказать, что вы хотели бы одну, а не другую», — пояснила немецкий лидер: «В какой-то момент мы сможем лучше сказать какая вакцина лучше. Но пока мы этого не знаем».