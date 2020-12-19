В США коронавирусом за сутки заразились уже больше 250 тысяч человек

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19 декабря 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки уже превысило отметку в четверть миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Соединенные Штаты Америки установили новый рекорд. За сутки там заразились больше 254 тысяч человек. Предыдущий рекорд был установлен на днях. Тогда количество заразившихся едва достигло отметки в четверть миллиона.

После минувшей пятницы в Соединенных Штатах уже насчитывается почти 18 миллионов заразившихся коронавирусом. В стране критическая ситуация с пандемией. Она тяжелейшая. В целой Европе накануне заразились чуть больше 234 тысяч человек. Это меньше, чем в США.

Пандемия в США усугубилась до того, что там не хватает могил для умерших от коронавируса. Власти пытаются решить проблему при помощи вакцинации. Однако многие американцы принимают covid-прививку в штыки. Вашингтон уже начал компанию, в рамках которой известные люди публично вакцинируются. Накануне это сделал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 75,992,670 +717,162 1,680,355 53,270,057 1 США 17,888,353 +254,680 320,845 10,394,286 2 Бразилия 7,163,912 +52,385 185,687 6,198,185 3 Германия 1,469,991 +31,553 26,003 1,069,400 4 Россия 2,791,220 +28,552 49,762 2,228,633 5 Великобритания 1,977,167 +28,507 66,541 N/A