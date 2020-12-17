Байдена вакцинируют публично

17 декабря 2020, 15:57[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Вакцинация избранного президента Соединенных Штатов будет публичной. Это будет сделано в рамках кампании по популяризации препарата.
В Соединенных Штатах начинается кампания по популяризации вакцины. Известные политики планируют сделать прививку публично. Это докажет безопасность препарата. О публичной вакцинации уже заявили избранный президент Джо Байден и вице-президент США Майк Пенс.
«Байден намерен получить вакцину уже на следующей неделе», — говорят инсайдеры.
Официально эта информация пока не подтверждена. Говорят, она конфиденциальна, поэтому инсайдеры сообщают ее анонимно.
В Соединенных Штатах чудовищная ситуация с коронавирусом. Накануне в стране было диагностировано почти четверть миллиона случаев заражения. Это стало рекордом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.