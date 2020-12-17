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Байдена вакцинируют публично

, 15:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Байдена вакцинируют публично
Джо Байден во время дебатов с Трампом на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Вакцинация избранного президента Соединенных Штатов будет публичной. Это будет сделано в рамках кампании по популяризации препарата.

В Соединенных Штатах начинается кампания по популяризации вакцины. Известные политики планируют сделать прививку публично. Это докажет безопасность препарата. О публичной вакцинации уже заявили избранный президент Джо Байден и вице-президент США Майк Пенс.

«Байден намерен получить вакцину уже на следующей неделе», — говорят инсайдеры.

Официально эта информация пока не подтверждена. Говорят, она конфиденциальна, поэтому инсайдеры сообщают ее анонимно.

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