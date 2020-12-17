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Аргументы Недели В мире 13+

В США за сутки заразились уже почти четверть миллиона человек

, 14:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

В США за сутки заразились уже почти четверть миллиона человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

В Соединенных Штатах за сутки заразилось больше людей, чем во всей Европе. Таковы данные ресурса Worldometers.

Уже почти четверть миллиона заразились коронавирус в Соединенных Штатах. В Европе этот суточный показатель был чуть меньше 228 тысяч случаев. США установили новый рекорд.

Новый показатель стал выше предыдущего рекорда, который был установлен 11 декабря. Тогда заразились 247 тысяч американцев. Накануне количество заразившихся было больше 248 тысяч человек.

Вчерашний день стал рекордным в масштабе всей пандемии. На планете заразились больше 716 тысяч человек. Столько новых случаев заражений за сутки еще не было.

#

Штаты США

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Вся страна

17,394,314

+248,686

1

Калифорния

1,714,939

+61,569

2

Техас

1,540,991

+20,953

3

Флорида

1,155,335

+11,541

4

Иллинойс

870,600

+7,123

5

Нью-Йорк

844,340

+10,128

 

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Total
Deaths

Количество вылечившихся

Весь мир

74,621,099

+716,605

1,657,204

52,445,274

1

США

17,394,314

+248,686

314,629

10,170,788

2

Индия

9,951,962

+18,164

144,495

9,489,703

3

Бразилия

7,042,695

+68,437

183,822

6,132,683

4

Россия

2,762,668

+28,214

49,151

2,202,540

5

Франция

2,409,062

+17,615

59,361

180,311

Армия

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