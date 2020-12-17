В США за сутки заразились уже почти четверть миллиона человек

В Соединенных Штатах за сутки заразилось больше людей, чем во всей Европе. Таковы данные ресурса Worldometers.
Уже почти четверть миллиона заразились коронавирус в Соединенных Штатах. В Европе этот суточный показатель был чуть меньше 228 тысяч случаев. США установили новый рекорд.
Новый показатель стал выше предыдущего рекорда, который был установлен 11 декабря. Тогда заразились 247 тысяч американцев. Накануне количество заразившихся было больше 248 тысяч человек.
Вчерашний день стал рекордным в масштабе всей пандемии. На планете заразились больше 716 тысяч человек. Столько новых случаев заражений за сутки еще не было.
|
#
|
Штаты США
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Вся страна
|
17,394,314
|
+248,686
|
1
|
Калифорния
|
1,714,939
|
+61,569
|
2
|
Техас
|
1,540,991
|
+20,953
|
3
|
Флорида
|
1,155,335
|
+11,541
|
4
|
Иллинойс
|
870,600
|
+7,123
|
5
|
Нью-Йорк
|
844,340
|
+10,128
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Total
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
74,621,099
|
+716,605
|
1,657,204
|
52,445,274
|
1
|
США
|
17,394,314
|
+248,686
|
314,629
|
10,170,788
|
2
|
Индия
|
9,951,962
|
+18,164
|
144,495
|
9,489,703
|
3
|
Бразилия
|
7,042,695
|
+68,437
|
183,822
|
6,132,683
|
4
|
Россия
|
2,762,668
|
+28,214
|
49,151
|
2,202,540
|
5
|
Франция
|
2,409,062
|
+17,615
|
59,361
|
180,311