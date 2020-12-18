Майк Пенс вакцинировался

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18 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

вице-президент США Майк Пенс публично вакцнировался на скриншоте youtube-видео

Вице-президент Соединенных Штатов получил прививку от коронавируса. Это произошло публично.

Вашингтон начал программу популяризации вакцины от коронавируса. Прививку сделал Майк Пенс.

Вице-президент находился в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне. Там ему и была сделана прививка.

В стране тяжела ситуация с коронавирусом. В стране уже заражаются по четверть миллиона человек за сутки. При этом население бунтует против прививки. Многие американцы отказываются вакцинироваться.

Для пропаганды вакцинации власти начали рекламную кампанию, в рамках которой политики публично получают вакцину.

Вакцинироваться намерен Джо Байден и глава Госдепа. А сейчас это уже сделал Майк Пенс.