От коронавируса вылечились почти 52 млн человек

Количество вылечившихся от коронавируса уже достигло отметки 52 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
По последним данным, болеют коронавирусом 20 342 283 человека. Вылечились 51 900 051, умерли 1 644 078 пациентов. Если учесть, что общее число заразившихся на планете насчитывается 73 902 268 человек, то получается вылечились уже больше 2/3 пациентов.
Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. Там за сутки заражается больше 200 тысяч человек. Это больше, чем в четырех остальных странах пятерки лидеров коронавирусной статистики. В их число входят Индия, Бразилия, Россия, Франция.
Сейчас на планете уже начали проводить вакцинацию. Первой стала Россия. Наши врачи используют отечественные разработки. Кроме того, прививки населению начали делать Великобритания и Соединенные Штаты. Там используют вакцину ЕС. Она еще не одобрена самой Европой, поэтому Лондон и Вашингтон утвердили препарат в экстренном режиме.
|
#
|
Страны
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество вылечившихся
|
Болеют коронавирусом
|
Весь мир
|
73,790,798
|
+587,312
|
51,807,741
|
20,342,283
|
1
|
США
|
17,143,942
|
+200,035
|
10,007,956
|
6,824,913
|
2
|
Индия
|
9,932,908
|
+26,401
|
9,455,793
|
332,985
|
3
|
Бразилия
|
6,974,258
|
+44,849
|
6,067,862
|
723,542
|
4
|
Россия
|
2,707,945
|
+26,689
|
2,149,610
|
510,367
|
5
|
Франция
|
2,391,447
|
+11,532
|
179,087
|
2,153,288