От коронавируса вылечились почти 52 млн человек

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16 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса уже достигло отметки 52 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.



По последним данным, болеют коронавирусом 20 342 283 человека. Вылечились 51 900 051, умерли 1 644 078 пациентов. Если учесть, что общее число заразившихся на планете насчитывается 73 902 268 человек, то получается вылечились уже больше 2/3 пациентов.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. Там за сутки заражается больше 200 тысяч человек. Это больше, чем в четырех остальных странах пятерки лидеров коронавирусной статистики. В их число входят Индия, Бразилия, Россия, Франция.

Сейчас на планете уже начали проводить вакцинацию. Первой стала Россия. Наши врачи используют отечественные разработки. Кроме того, прививки населению начали делать Великобритания и Соединенные Штаты. Там используют вакцину ЕС. Она еще не одобрена самой Европой, поэтому Лондон и Вашингтон утвердили препарат в экстренном режиме.

# Страны Количество заразившихся Новые диагнозы Количество вылечившихся Болеют коронавирусом Весь мир 73,790,798 +587,312 51,807,741 20,342,283 1 США 17,143,942 +200,035 10,007,956 6,824,913 2 Индия 9,932,908 +26,401 9,455,793 332,985 3 Бразилия 6,974,258 +44,849 6,067,862 723,542 4 Россия 2,707,945 +26,689 2,149,610 510,367 5 Франция 2,391,447 +11,532 179,087 2,153,288