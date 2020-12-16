ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

От коронавируса вылечились почти 52 млн человек

, 13:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

От коронавируса вылечились почти 52 млн человек
фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса уже достигло отметки 52 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным, болеют коронавирусом 20 342 283 человека. Вылечились 51 900 051, умерли 1 644 078 пациентов. Если учесть, что общее число заразившихся на планете насчитывается 73 902 268 человек, то получается вылечились уже больше 2/3 пациентов.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. Там за сутки заражается больше 200 тысяч человек. Это больше, чем в четырех остальных странах пятерки лидеров коронавирусной статистики. В их число входят Индия, Бразилия, Россия, Франция.

Сейчас на планете уже начали проводить вакцинацию. Первой стала Россия. Наши врачи используют отечественные разработки. Кроме того, прививки населению начали делать Великобритания и Соединенные Штаты. Там используют вакцину ЕС. Она еще не одобрена самой Европой, поэтому Лондон и Вашингтон утвердили препарат в экстренном режиме.

#

Страны

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество вылечившихся

Болеют коронавирусом

Весь мир

73,790,798

+587,312

51,807,741

20,342,283

1

США

17,143,942

+200,035

10,007,956

6,824,913

2

Индия

9,932,908

+26,401

9,455,793

332,985

3

Бразилия

6,974,258

+44,849

6,067,862

723,542

4

Россия

2,707,945

+26,689

2,149,610

510,367

5

Франция

2,391,447

+11,532

179,087

2,153,288

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью