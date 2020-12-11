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Военный аналитик Леонков: ВСУ могут атаковать республики Донбасса по «карабахскому» сценарию

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военный аналитик Леонков: ВСУ могут атаковать республики Донбасса по «карабахскому» сценарию
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР по «карабахскому» сценарию. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Алексей Леонков, российский военный аналитик.

По словам специалиста, недавно на Украину прибыл «политический десант» от избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Приезд американцев «совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», отметил Леонков.

Эксперт полагает, что Вашингтон может отдать Киеву команду о нападении на ДНР и ЛНР. Алексей Леонков предсказал, что в случае наступления армия Украины попытается воплотить в жизнь сценарий, реализованный минувшей осенью Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха. Данный вариант, в частности, предполагает активное использование ударных дронов в ходе боевых действий. У Киева за последнее время появилось большое количество беспилотников, констатировал собеседник ФАН.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Антон Бредихин сделал прогноз, согласно которому от Украины может ничего не остаться, если ВСУ попробуют ударить ракетами «Нептун» по Крымскому мосту.

ДЦ

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