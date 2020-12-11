Аналитик Бредихин: от Украины может ничего не остаться, если ВСУ попробуют ударить «Нептунами» по Крымскому мосту
11 декабря 2020, 10:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Если Вооруженные силы Украины попробуют ударить крылатыми ракетами «Нептун» по российскому Крымскому мосту, от соседней страны может ничего не остаться. Соответствующий прогноз сделал аналитик Антон Бредихин.
На страницах болгарских СМИ появилась информация, согласно которой Киев примет на вооружение «Нептуны» в текущем году. Ранее на Украине звучали заявления о том, что данные ракеты способны долететь до Черноморского флота РФ и Крымского моста.
По словам Антона Бредихина, ставшего собеседником ФАН, если киевские военные действительно попробуют нанести удар «Нептунами» по мосту, ответ России будет моментальным. После него от Украины может ничего не остаться, отметил эксперт.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Владимир Синельников предрек Украине военную катастрофу в случае наступления на непризнанные республики Донбасса.
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