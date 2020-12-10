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Журналист Синельников: Украину постигнет военная катастрофа в случае наступления на ДНР и ЛНР

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Синельников: Украину постигнет военная катастрофа в случае наступления на ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР Украину ждет военная катастрофа. С соответствующим прогнозом выступил журналист Владимир Синельников.

По словам Синельникова, ставшего собеседником авторов YouTube-канала PolitWera, после вступления в должность президента Соединенных Штатов демократа Джо Байдена «война в Донбассе станет практически неизбежной». Силовой сценарий в регионе «будут инициировать США», отметил эксперт.

При этом Владимир Синельников полагает, что в случае наступления Украину постигнет военная катастрофа. Журналист заявил, что армия страны полностью морально разложена, «хорошего вооружения там практически нет».

Как сообщалось ранее в четверг, украинский политик Борис Бабин предрек, что Россия может «вторгнуться» на территорию бывшей советской республики ради решения проблемы обеспечения водой Крыма.

ДЦ

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