Экс-представитель Порошенко Бабин: Россия может «вторгнуться» на Украину, чтобы обеспечить Крым водой

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10 декабря 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может «вторгнуться» на территорию Украины, чтобы обеспечить водой Крымский полуостров. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, который занимал эту должность, когда во главе соседней страны стоял Петр Порошенко.

Согласно точке зрения, озвученной Бабиным, у Москвы есть только два варианта решения проблемы дефицита воды на полуострове. Россия может «заставить украинскую власть сделать какие-то шаги, чтобы вернуть днепровскую воду в Крым» или готовить силовую операцию, процитировал экс-представителя Порошенко интернет-портал «ПолитНавигатор». По предположению, высказанному собеседником журналистов, в приоритете у РФ «военный план».

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Народная милиция самопровозглашенной ЛНР проинформировала, что украинская армия начала испытывать в Донбассе иностранные радиоэлектронные ружья.