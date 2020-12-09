Народная милиция ЛНР: армия Украины начала испытывать в Донбассе иностранные радиоэлектронные ружья

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9 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины приступили к испытаниям радиоэлектронных ружей иностранного производства в зоне военного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступила сегодня пресс-служба Народной милиции непризнанной ЛНР.

Согласно сведениям, к которым получили доступ представители Народной милиции, ружья оказались в распоряжении силовиков из 59-й и 92-й бригад ВСУ. Киевские военнослужащие используют полученное ими оружие для блокировки работы дронов ОБСЕ, следящих за ситуацией в Донбассе, отметили в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор Украины, обвинил Россию в подрыве склада ВСУ в Харьковской области весной 2017 года.