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Бывший главный военный прокурор Украины Матиос: «российский» дрон подорвал склад ВСУ в Харьковской области в 2017-м

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший главный военный прокурор Украины Матиос: «российский» дрон подорвал склад ВСУ в Харьковской области в 2017-м
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российский беспилотный летательный аппарат якобы подорвал склад Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор соседнего государства.

В марте 2017 года на складе произошел пожар и детонация снарядов. В результате инцидента повреждения получили 265 зданий.

Согласно утверждению Матиоса, процитированного «ПолитНавигатором», объект ВСУ якобы атаковал дрон, который испытывала Россия. Прежде чем «отбомбиться», аппарат пролетел порядка ста километров, заявил экс-прокурор.

Ранее сообщалось, что Владимир Фесенко, украинский политолог, озвучил точку зрения, согласно которой Москва блокирует разрешение конфликта на территории Донбасса.

ДЦ

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