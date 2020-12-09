Бывший главный военный прокурор Украины Матиос: «российский» дрон подорвал склад ВСУ в Харьковской области в 2017-м

Российский беспилотный летательный аппарат якобы подорвал склад Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор соседнего государства.

В марте 2017 года на складе произошел пожар и детонация снарядов. В результате инцидента повреждения получили 265 зданий.

Согласно утверждению Матиоса, процитированного «ПолитНавигатором», объект ВСУ якобы атаковал дрон, который испытывала Россия. Прежде чем «отбомбиться», аппарат пролетел порядка ста километров, заявил экс-прокурор.

Ранее сообщалось, что Владимир Фесенко, украинский политолог, озвучил точку зрения, согласно которой Москва блокирует разрешение конфликта на территории Донбасса.

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