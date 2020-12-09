Чешский аналитик Пршигода назвал единственное условие, при котором армия Украины может пойти в наступление на ДНР и ЛНР

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9 декабря 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Украина не может претворить в жизнь на территории Донбасса сценарий, который прошлой осенью реализовал в Нагорном Карабахе Азербайджан, проведший успешную военную операцию. Соответствующую точку зрения высказал чешский аналитик Марек Пршигода.

Как пишет словацкий интернет-ресурс Aktuality, эксперт указал на то, что Баку в Карабахе противостояла плохо обученная армия Армении, при этом азербайджанцы могли положиться на Турцию. По мнению Пршигоды, Киеву рассчитывать на помощь союзников не приходится. При этом украинским подразделениям в случае атаки на ДНР и ЛНР придется столкнуться с российскими силами, которые придут на помощь самопровозглашенным республикам, отметил аналитик.

По словам Марека Пршигоды, единственное условие, при котором армия Украины может пойти в наступление в Донбассе, – «эскалация и глубокий кризис на востоке страны».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Владимир Фесенко озвучил мнение, согласно которому разрешение конфликта в Донбассе блокирует Москва.