Военный аналитик Леонков объяснил, почему США не способны узнать секреты российских С-400

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10 декабря 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не способны узнать секреты российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный аналитик Алексей Леонков.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Вашингтон готов выкупить у Турции поставленные ей Москвой С-400. По словам Алексея Леонкова, в случае совершения данной сделки американцы не смогут узнать секреты российских систем ПВО. Эксперт отметил в эфире телеканала «Звезда», что специалисты из РФ устанавливают на идущую на экспорт технику специальную защиту. Несанкционированный взлом С-400 приведет к тому, что комплекс выйдет из строя, заявил Леонков.

Как сообщалось ранее в четверг, журнал The National Interest написал, что Россия разработала бистатический радар, который может стать угрозой для самолетов-невидимок НАТО.