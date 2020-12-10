Avia.pro: российские военные обманывают самолеты-разведчики США с помощью ложных частот радаров С-400

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10 декабря 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские зенитно-ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные обманывают самолеты-разведчики Соединенных Штатов с помощью ложных частот радаров зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, военные США предпринимают посредством сканирования попытки завладеть сведениями, касающимися работы радаров С-400. В процитированной публикации говорится, что россияне «подсовывают» американцам ложные частоты, таким образом обманывая их.

Ранее на текущей неделе журнал The National Interest проинформировал, что за неделю к границам РФ приближались тридцать иностранных самолетов-шпионов.