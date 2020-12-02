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Портал Avia.pro: в Турции могли сломать поставленные Россией комплексы С-400

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: в Турции могли сломать поставленные Россией комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

В Турции могли сломать зенитные ракетные комплексы С-400, поставленные Анкаре Российской Федерацией. Соответствующее предположение высказано в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, изначально планировалась, что турецкая сторона примет на вооружение С-400 весной текущего года, однако этого не произошло до сих пор.

Авторы портала сочли подозрительным то, что видео испытаний систем, которое некоторое время назад обнародовала Анкара, не содержит кадров поражения целей. Согласно версии, выдвинутой в процитированной публикации, турки нарушили работу полученных ими C-400, вследствие чего данные комплексы оказались непригодными для эксплуатации.

Ранее тот же самый интернет-ресурс предположил, что армия Турции может вторгнуться на территорию соседней Армении.

ДЦ

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