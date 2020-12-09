NI: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

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9 декабря 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, Starostenko / globallookpress.com

В течение недели к государственным границам Российской Федерации приближались тридцать иностранных самолетов-шпионов. Такая цифра названа в материале, появившемся на страницах прессы Соединенных Штатов.

The National Interest (NI) информирует, что также у рубежей РФ были замечены шесть вспомогательных дронов. В процитированной публикации отмечается, что российские военные следили за полетами самолетов-разведчиков, ни одного случая нарушения границы не зафиксировано.

Как сообщалось ранее сегодня, Sohu, китайский интернет-портал, написал, что испытания российского «Циркона» вызвали «панику» на военных кораблях США.