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Sohu: испытания российской ракеты «Циркон» вызвали «панику» на военных кораблях США

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu: испытания российской ракеты «Циркон» вызвали «панику» на военных кораблях США
Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Испытания Российской Федерацией ракеты «Циркон» спровоцировали «панику» на военных кораблях Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu напоминает, что некоторое время назад силы РФ провели тестирование гиперзвуковой ракеты «Циркон». Запущенный боеприпас уничтожил цель, которая располагалась в Баренцевом море.

В процитированном материале отмечается, что в момент испытаний в соседних районах находились американские военные корабли, пуск «Циркона» вызвал у их команды «панику». Конкретные наименования этих судов авторы китайского ресурса не назвали.

Как сообщалось ранее в среду, издание «Репортер» написало, что Россия готовит массовые учебные запуски межконтинентальных ракет.

ДЦ

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