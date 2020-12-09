Издание «Репортер»: армия России готовит массовые учебные запуски межконтинентальных ракет
9 декабря 2020, 15:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армия Российской Федерации готовит массовые учебные запуски межконтинентальных ракет, находящихся на вооружении страны. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует издание «Репортер», запуски пройдут «в ближайшую неделю» из Охотского и Баренцева морей, а также с «Плесецка». Предполагается, что в учениях, в частности, могут быть задействованы подлодки «Рязань» и «Князь Владимир», системы «Ярс», «Тополь-М» и «Сирена».
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Дмитрий Тренин высказал точку зрения, согласно которой противостояние США и России может поставить весь мир на грань катастрофы.
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