Политолог Дмитрий Тренин: противостояние США и России может поставить на грань катастрофы весь мир
9 декабря 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Противостояние Соединенных Штатов и Российской Федерации может поставить весь мир на грань катастрофы. С соответствующим прогнозом выступил политолог Дмитрий Тренин.
Эксперт, процитированный иранским агентством Akharin Khabar, отметил, что отказ Вашингтона от Договора РСМД может привести к размещению на территории Европы американских ракет, нацеленных на российские стратегические объекты. Согласно точке зрения Тренина, данный шаг США способен подтолкнуть Москву к нанесению превентивного удара. В результате противостояния между Штатами и РФ на грани катастрофы может оказаться весь мир, предупредил аналитик.
Как сообщалось ранее в среду, китайский интернет-ресурс Sina предсказал, что НАТО ждут «огромные потери» в случае штурма российского Крыма.
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