Портал Sina: НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма российского Крыма

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9 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать российский Крым. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет сайт Sina, в настоящий момент деятельность НАТО в Черноморском регионе «фактически нацелена» на Крым. При этом констатируется, что Москва превратила Крым в крепость.

Отмечается, что на территории полуострова сформирована очень мощная военная группировка, которая, в частности, включает в себя системы ПВО С-400, самолеты Су-30 и Су-24, большое количество надводных кораблей и субмарин. Силы, задействованные в агрессии против Крыма, ждут «огромные потери» в случае его штурма, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Константин Сивков озвучил точку зрения, согласно которой США готовятся к войне с Россией.