Портал Sina: НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма российского Крыма
9 декабря 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать российский Крым. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.
Как пишет сайт Sina, в настоящий момент деятельность НАТО в Черноморском регионе «фактически нацелена» на Крым. При этом констатируется, что Москва превратила Крым в крепость.
Отмечается, что на территории полуострова сформирована очень мощная военная группировка, которая, в частности, включает в себя системы ПВО С-400, самолеты Су-30 и Су-24, большое количество надводных кораблей и субмарин. Силы, задействованные в агрессии против Крыма, ждут «огромные потери» в случае его штурма, предсказывается в процитированной публикации.
Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Константин Сивков озвучил точку зрения, согласно которой США готовятся к войне с Россией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.