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Экс-сотрудник Генштаба Сивков об учениях ВВС США: Америка готовится к войне с Россией

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Взгляд»

Экс-сотрудник Генштаба Сивков об учениях ВВС США: Америка готовится к войне с Россией
Американские боевые самолеты, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовятся к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения, комментируя недавние учения американских ВВС, высказал Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

Согласно информации, опубликованной в сети, в ходе маневров, состоявшихся на территории Флориды, авиация США, в частности, отработала уничтожение российской техники – систем С-400, самолетов Су-34 и танка Т-72.

Как отметил Константин Сивков, ставший собеседником журналистов интернет-издания «Взгляд», то, что американцы выбрали в качестве потенциальных целей для ударов вооружение РФ, является показательным фактом. По мнению эксперта, это говорит о том, что Вашингтон готовится к войне с Москвой.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Sohu поведал о пресечении Россией провокации самолетов НАТО в Черноморском регионе.

ДЦ

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