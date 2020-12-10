Forbes: армия Бельгии не сможет достойно сопротивляться России в случае крупной войны между Москвой и НАТО

Вооруженные силы Бельгии не смогут оказать достойное сопротивление Российской Федерации в случае крупной войны между Москвой и Североатлантическим альянсом. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.
Журнал Forbes констатирует, что бельгийскую армию никогда нельзя было назвать хорошо вооруженной в сравнении с другими армиями членов НАТО. В 2010-х годах военный потенциал европейской страны еще сильнее сократился за счет списания танков Leopard 1A5. Поставленные в армию бронемашины Piranha трудно назвать адекватной заменой «Леопардам», отмечается в процитированной публикации.
Согласно точке зрения авторов издания, Бельгия не способна сыграть сколько-нибудь значимую роль в случае крупного конфликта между Россией и НАТО.
Как сообщалось ранее сегодня, въетнаский портал Dat Viet написал, что российская ракета «Буревестник» может получить боеголовку мощностью 2 мегатонны.