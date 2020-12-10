Dat Viet: российский «Буревестник» может получить боеголовку мощностью 2 мегатонны, этого хватит для уничтожения целого города

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10 декабря 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская крылатая ракета «Буревестник», согласно последним сообщениям источников из оборонно-промышленного комплекса РФ, может получить ядерную боеголовку мощностью две мегатонны, данного заряда хватит для уничтожения целого города. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах вьетнамской сетевой прессы.

Также в публикации, подготовленной авторами портала Dat Viet, отмечается, что средства, имеющиеся в настоящий момент на вооружении Соединенных Штатов, способны лишь обнаружить «Буревестник» в случае удара по территории страны, однако перехватить ракету американцы не в состоянии.

Ранее в четверг отечественный интернет-ресурс Avia.pro написал, что российские военные обманывают самолеты-разведчики США с помощью ложных частот радаров систем С-400.