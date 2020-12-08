Премьер Британии хочет сам спасти сделку по Brexit

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8 декабря 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Борис Джонсон намерен встретиться лицом к лицу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министру Великобритании нужно спасти сделку по Brexit. Иначе с Нового года Лондон рискует оказаться на грани изоляции.

Сделка по Brexit срывается. Телефонные переговоры Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен не привели ни к какому результату. Британский премьер взял паузу.

«Долгожданная встреча по условиям brexit состоится в ближайшие дни», — говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании и ЕС. Коммюнике вышло по итогам телефонного разговора.

«Переговоры сейчас находятся в том же положении, что и в пятницу», — говорят инсайдеры Даунинг-стрит: «Мы не добились ощутимого прогресса. Ясно, что теперь это должно продолжаться политически. Хотя мы не считаем этот процесс закрытым, все выглядит очень сложно, и есть все шансы, что мы не доберемся туда».

Великобритания находится на сложном этапе. В конце года заканчивается переходный период. К январю Лондон и Брюссель должны подписать торговое соглашение по Brexit. Если его не будет, Великобритания рискует оказаться в условиях изоляции, потому что у него не будет договоров с Евросоюзом по правилам сотрудничества.

На календаре уже декабрь, а переговоры зашли в тупик. Борис Джонсон уже даже вынужден был созвониться с Урсулой фон дер Ляейн, чтобы обсудить сложные вопросы. Но этот разговор ни к чему не привел. Джонсон взял паузу, чтобы уже лично встретиться с главой Еврокомиссии. Дата поездки официально не называется. Но инсайдеры в правительстве Великобритании и Евросоюза говорят, что это произойдет либо в среду, либо в четверг.