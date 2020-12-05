После провала премьер Великобритании сам готовится к переговорам по Brexit

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5 декабря 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Борис Джонсон готовится к диалогу с Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры по brexit-сделке проваливаются. Поэтому лидеры Великобритании и Евросоюза проведут прямые переговоры.

Шанс на сделку по Brexit оценивается 50 на 50. Таковы оценки внутри самого правительства Великобритании. Премьер-министр Великобритании и президент Европейской комиссии проведут прямые переговоры. Переговорщики не смогли прийти к соглашению по торговой сделке ЕС и Великобритании.

«После одной недели интенсивных переговоров в Лондоне два главных переговорщика согласились сегодня, что условия соглашения не выполняются из-за значительных расхождений в отношении равных условий игры, управления и рыболовства», — говорится в заявлении по итогам работы главных переговорщиков Лондона и Брюсселя: «На этом основании они согласились приостановить переговоры, чтобы проинформировать своих руководителей о ходе переговоров. Президент фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят положение дел».

Тремя главными спорными вопросами, по которым не могут договориться Лондон и Брюссель, стали рыболовство, честная конкуренция и принцип разрешения конфликтов. Остальные эпизоды договора уже согласованы.

Сейчас Лондон живет в условиях переходного периода. С нового года он заканчивается. Великобритания вышла из состава Евросоюза и теперь им нужно заключить торговое соглашение.