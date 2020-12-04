Франция может сорвать сделку по Brexit

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4 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Официальный Париж пригрозил наложить вето на сделку по Brexit. Франция настороженно относится к переговорам с Лондоном.

Франция может воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать сделку по Brexit. Об этом заявил министр по европейским делам страны Мишель Барнье. Париж обещает это сделать, если условия сделки покажутся несправедливыми.

«Риск срыва сделки существует», — говорят участники переговоров: «Мы не должны скрывать это, потому что есть бизнес, наши рыбаки, граждане, которые должны знать, и поэтому мы должны подготовиться к риску отсутствия сделки. То есть 31 декабря больше не будет свободного обращения, а будет свободный взаимный доступ на рынки Великобритании и ЕС».

С Нового года Великобритания окончательно разрывает с Евросоюзом. Пока страна живет в условиях переходного периода. Сейчас Лондон и Брюссель пытаются заключить торговое соглашение, в котором будут прописаны условия взаимного экономического сосуществования.

Переговоры продвигаются с большим трудом. Власти Великобритании несговорчивы и отказывается от предлагаемых Евросоюзом компромиссов. А сроки поджимают. Сторонам нужно не просто договориться, но еще и подготовить тексты договора. Утро понедельника (7 декабря) называют крайним сроком для достижения соглашения.

Угрозы Франции появились неожиданно. Если Париж наложит вето, то Брюссель и Лондон не успеют заключить торговое соглашение к Новому году.