В ЕС уже не видят смысла договариваться с Лондоном

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27 ноября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

королева Великобритании на фото globallookpress.com/ Bbc

Главный переговорщик от ЕС Майкл Барнье заявил, что не видит смысла приезжать в Лондон. Власти Великобритании отказываются идти на уступки. Договор с Евросоюзом по условиям Brexit срывается.



Об отсутствии смысла в поездке в Великобританию Майкл Барнье заявил Дэвиду Фросту — такому же главному переговорщику, но представляющему интересы официального Лондона. Англичане отказываются идти на уступки.

«Я не уверен, что Великобритания пойдет на компромисс в достаточной степени, чтобы сделка была возможной», — объяснился Майкл Барнье: «Это довольно грустно».

Уже потом была конференция в режиме видеосвязи. В ней участвовали и Барнье и Фрост. Тогда-то переговорщик от ЕС и сказал британскому коллеге, что не видит смысла приезжать в Лондон, если Великобритания не пойдет на компромисс в переговорах.

Сложившаяся ситуация завела в тупик переговоры Лондона и Брюсселя. Великобритания приняла решение о выходе из состава Евросоюза. До конца переходного периода совместного экономического существования, при котором действуют прежние союзные правила, осталось 35 дней. С нового года Великобритания потеряет прежний доступ на рынок.

О новых условиях Лондон договориться пока не может. И похоже уже не успеет. На 28 декабря назначено внеочередное заседание парламента. Оставшегося времени не хватит, чтобы перевести 600 страниц договора на все 25 официальных языка Евросоюза. А в ситуации, когда самого договора еще нет, для Лондона сложившийся расклад является патовым.