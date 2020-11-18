Brexit еще ударит по экономике Великобритании

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18 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Рост экономики Великобритании замедлится вдвое. Даунинг-стрит не может заключить сделку с Евросоюзом. Удар по экономике прогнозируют аудиторы KPMG.

Неспособность официального Лондона заключить торговую сделку с Брюсселем сократит темпы экономического роста Великобритании более, чем наполовину. Задержка прогнозируется в следующем году.

«Все еще ожидается заключение соглашения», — поясняют аудиторы KPMG: «Это может произойти в последнюю минуту. Но любая сделка по Brexit все равно будет сопряжена с издержками для экономики поскольку она будет менее всеобъемлющей, чем членство в ЕС».

Британские власти находятся в стадии переговоров с Евросоюзом. Стороны никак не могут согласовать торговую сделку, в котором оговариваются условия дальнейшего существования в разрыве ЕС и Великобритании.