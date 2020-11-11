ЕС хочет подписать договор о Brexit через неделю

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11 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Окончательный срок проекта соглашения по Brexit ожидается 19 ноября. Такие ожидания у политического истеблишмента Евросоюза.

Группы переговорщиков, работающих в Лондоне, надеются передать документ по Brexit-сделке уже 18 ноября. В следующий четверг будет 19 ноября. Именно к этому сроку, ожидается, должна быть достигнута окончательная договоренность по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

«Если к тому времени не будет хороших новостей», — кулуарно говорит один из высокопоставленных дипломатов ЕС, отказываясь называть свое имя: «Тогда вы действительно должны сказать, что время истекло и это невозможно».

Переговоры по условиям сделки еще идут. Они продвигаются с большим трудом. Самыми проблемными вопросами называют доступ рыболовного флота ЕС к водам Великобритании, а также справедливая конкуренция для бизнеса.

Официальный Лондон заявляет, что Брюссель не проявил достаточного «реализма» в отношении изменения уровня рыболовных возможностей флота стран-членов ЕС в исключительной экономической зоне Великобритании.

Про справедливую конкуренцию, британские власти говорят, что есть прогресс в том, как будут действовать внутренние режимы субсидирования обеих сторон, но сохраняются трудности в создании механизма тандемного развития этого субсидирования.