Британия проведет финальный раунд переговоров по Brexit

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7 ноября 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

У премьер-министра Великобритании последний шанс, чтобы выжать больше выгоды из Brexit. Политологи ожидают переговоров Бориса Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они пройдут накануне решающей недели переговоров по условиям выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Брюссель обеспокоен позицией Бориса Джонсона. В Европе говорят, что премьер-министр Великобритании не проявил «никакого понимания деталей» торговых переговоров по Brexit.

«Обе стороны изо всех сил пытаются согласовать надежный механизм для обеспечения того, чтобы социальные, экологические и трудовые стандарты обеих сторон развивались параллельно», — объясняют источники, знакомые с нюансами переговоров: «Но мы не продвинулись никуда».

Главными нерешенными вопросами остаются доступ к водам Великобритании для рыболовного флота ЕС, правила добросовестной конкуренции для бизнеса и механизм для разрешения будущих споров.

Великобритания согласилась сохранить нынешний уровень отношений с ЕС. Вместе с тем официальный Лондон сопротивляется положениями, которые привязывают страну к правилам Брюсселя.

В Евросоюзе ждут, что к 12 — 13 ноября компромисс между Евросоюзом и Великобританией будет найден. Это позволит Европарламент начать процесс ратификации соглашения. Подписание сделки ожидается 19 ноября на телефонной конференции 27 лидеров ЕС.