Британия проведет финальный раунд переговоров по Brexit

У премьер-министра Великобритании последний шанс, чтобы выжать больше выгоды из Brexit. Политологи ожидают переговоров Бориса Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они пройдут накануне решающей недели переговоров по условиям выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Брюссель обеспокоен позицией Бориса Джонсона. В Европе говорят, что премьер-министр Великобритании не проявил «никакого понимания деталей» торговых переговоров по Brexit.
«Обе стороны изо всех сил пытаются согласовать надежный механизм для обеспечения того, чтобы социальные, экологические и трудовые стандарты обеих сторон развивались параллельно», — объясняют источники, знакомые с нюансами переговоров: «Но мы не продвинулись никуда».
Главными нерешенными вопросами остаются доступ к водам Великобритании для рыболовного флота ЕС, правила добросовестной конкуренции для бизнеса и механизм для разрешения будущих споров.
Великобритания согласилась сохранить нынешний уровень отношений с ЕС. Вместе с тем официальный Лондон сопротивляется положениями, которые привязывают страну к правилам Брюсселя.
В Евросоюзе ждут, что к 12 — 13 ноября компромисс между Евросоюзом и Великобританией будет найден. Это позволит Европарламент начать процесс ратификации соглашения. Подписание сделки ожидается 19 ноября на телефонной конференции 27 лидеров ЕС.