Avia.pro: военный самолет США сымитировал атаку на российские корабли у берегов Сирии

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8 декабря 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российский военный корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Военный самолет Соединенных Штатов сымитировал атаку на группу кораблей Российской Федерации у сирийского побережья. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

По информации, приведенной интернет-порталом Avia.pro, инцидент произошел некоторое время назад в районе сирийского Тартуса, где находится база РФ. В процитированной публикации говорится, что американское воздушное судно сымитировало нападение на российские корабли, за несколько минут снизив высоту полета с десяти тысяч до двухсот метров. Действия самолета вынудили военных РФ экстренно активировать находящиеся в их распоряжении средства ПВО, пишет ресурс. К боестолкновению возникшая ситуация не привела.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The National Interest рассказало, что может спасти от войны Россию и НАТО.