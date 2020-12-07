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Экс-спецпредставитель США Джеймс Джеффри назвал главную цель военного присутствия Америки в Сирии

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-спецпредставитель США Джеймс Джеффри назвал главную цель военного присутствия Америки в Сирии
Учения армии США, US Army / globallookpress.com

Джеймс Джеффри, бывший спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии, поведал, почему американская армия продолжает оставаться на территории Арабской республики. По данному вопросу Джеффри высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Как пишет сетевое издание ФАН, экс-спецпредставитель отметил, что главная цель военного присутствия Вашингтона в Сирии - помешать властям в Дамаске установить контроль над всей территорией страны.

Также собеседник журналистов сделал признание, согласно которому в районах республики, подконтрольных американцам, на данный момент сложилась тупиковая ситуация.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили видео удара российского бомбардировщика по сирийским боевикам.

ДЦ

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