Экс-спецпредставитель США Джеймс Джеффри назвал главную цель военного присутствия Америки в Сирии
7 декабря 2020, 21:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Джеймс Джеффри, бывший спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии, поведал, почему американская армия продолжает оставаться на территории Арабской республики. По данному вопросу Джеффри высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.
Как пишет сетевое издание ФАН, экс-спецпредставитель отметил, что главная цель военного присутствия Вашингтона в Сирии - помешать властям в Дамаске установить контроль над всей территорией страны.
Также собеседник журналистов сделал признание, согласно которому в районах республики, подконтрольных американцам, на данный момент сложилась тупиковая ситуация.
Ранее сообщалось, что в интернете разместили видео удара российского бомбардировщика по сирийским боевикам.
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