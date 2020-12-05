Протурецкий джихадист снял на видео удар бомбардировщика ВКС России по боевикам в Сирии
5 декабря 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В интернете разметили видео атаки бомбардировщика российских ВКС по боевикам в Сирии. Данный ролик снял один из протурецких джихадистов, говорится в материале, опубликованном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Согласно сведениям портала Avia.pro, самолет РФ ударил по представителям бандформирований после их неудачной попытки атаковать воздушное судно. Точной информации о том, когда и в каком районе Сирии были сделаны данные кадры, нет.
Ранее Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР, предположил, что Анкара может втянуть Россию в фактическую войну с Турцией на сирийской территории.
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