The National Interest написал, что может спасти от войны Россию и НАТО

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7 декабря 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Kay Nietfeld / globallookpress.com

На страницах СМИ Соединенных Штатов появился материал, в котором говорится, что может спасти от вооруженного конфликта Российскую Федерацию и Североатлантический альянс.

Как констатирует The National Interest, армейские подразделения НАТО и России действуют в угрожающе тесной близости, а режим контроля над вооружениями «сильно истрепался». Отмечается, что это способно привести к началу боевых действий.

Авторы издания перечислили, что следует сделать для предотвращения негативного сценария. В процитированной публикации указывается на то, что необходимо, в частности, восстановить существовавшие раньше контакты политического и военного характера между Москвой и альянсом.

Также отмечается, что требуется добиться большей прозрачности при организации учений. Кроме того, стороны могли бы рассмотреть вариант введения взаимных ограничений на дополнительную дислокацию сил в районах, близких к территории друг друга, полагают в The National Interest.

Ранее в понедельник сообщалось, что Джеймс Джеффри, бывший спецпредставитель США по Сирии, назвал главную цель военного присутствия Вашингтона в этой стране.