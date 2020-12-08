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Трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от точки достройки газопровода «Северный поток-2»

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от точки достройки газопровода «Северный поток-2»
Nord Steram 2, globallookpress.com/

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», уходит в Калининград.  О том, что стоявший накануне у точки достройки «Северного потока-2» трубоукладчик удаляется от нее, следует из информации портала по отслеживанию морских судов Marine Traffic.

По данным этого сайта, трубоукладчик развернулся и направляется на северо-восток. Пунктом назначения указан Калининград. Примерно по курсу судна также находится точка окончания второй нити трубопровода.

В этом же направлении из немецкого порта Мукран, в котором хранятся трубы для достройки газопровода, направились суда снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь».

Баржа «Фортуна», о которой власти Германии сообщили 5 декабря как об укладчике труб для газопровода в своих водах, стоит у немецкого порта Висмар.

США настойчиво призывают Германию ввести санкции против проекта. 

ИЧ

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