Cпециализированная баржа «Фортуна» может стать новым трубоукладчиком газопровода «Северный поток-2»

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5 декабря 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Немецкие власти раскрыли, укладывать трубы для газопровода «Северный поток-2» в водах Германии будет специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. Согласно информации MarineTraffic, сейчас «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар.

О новом трубоукладчике для газопровода «Северный поток-2» стало известно из свежего навигационного предупреждения, объявленного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.

По сведениям РБК, в документе указано, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря 2020 года.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода. Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что возобновляется строительство «Северного потока-2». Пока известно, что работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря в водах Германии.