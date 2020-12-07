В ФРГ ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2»

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7 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг ФРГ, фото: pixabay.com

Как заявила представительница Министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, Германия отвергает экстерриториальные санкции на фирмы, участвующие в строительстве трубопровода.

Немцы считают санкции несовместимыми с международным правом. Айхлер подчеркнула, что позиция немецкой стороны вокруг "Северного потока–2" остается неизменной, решение о продолжении или остановке строительства газопровода остается за самими компаниями, которые принимают участие в проекте.

Исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока-2".