В ФРГ ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2»
7 декабря 2020, 15:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Как заявила представительница Министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, Германия отвергает экстерриториальные санкции на фирмы, участвующие в строительстве трубопровода.
Немцы считают санкции несовместимыми с международным правом. Айхлер подчеркнула, что позиция немецкой стороны вокруг "Северного потока–2" остается неизменной, решение о продолжении или остановке строительства газопровода остается за самими компаниями, которые принимают участие в проекте.
Исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока-2".
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